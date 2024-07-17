В Госдуме появится система распознавания лиц на входе в здание

В Госдуме к началу осенней сессии на входах установят систему распознавания лиц, передают "Ведомости" со ссылкой на депутатов.

Для начала турникеты с такой системой появятся на втором и десятом подъездах (это входы со стороны старого знания на Охотном ряду и со стороны нового здания в Георгиевском переулке). Потом систему расширят.

Всем депутатам, их помощникам, сотрудникам аппарата придется сфотографироваться в бюро пропусков. Сейчас все эти люди при входе предъявляют удостоверения, которые сверяются с базой.

Еще один источник говорит, что не все депутаты вовремя смогут сфотографироваться ("очень заняты работой с избирателями"), а некоторые и вовсе не доверяют новым технологиям.