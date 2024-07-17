17 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Большинство украинцев европейцами себя не считают

Большинство украинцев (53%) не ощущают или почти не ощущают себя европейцами. Только 40% сообщили, что в той или иной степени ощущают себя европейцами. Об этом говорят данные опроса Фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова, проведенного в июне.

Структура выборки воспроизводила демографическую структуру взрослого населения, поэтому выборка репрезентировала население с погрешностью 2%.

"Европейскость" чаще декларируется с уменьшением возраста, среди молодежи - 58% "европейцев". А вот уровень образования влияет, но не сильно. Очень сильное влияние оказывает материальное положение: среди богатых "европейцев" более 60%, в то время как среди бедняков - 30%. Также большое влияние оказывает региональный фактор: в западных областях почти 60% назвали себя "европейцами", в других регионах - около трети.

Характерно, что для большинства украинцев ЕС ассоциируется с мечтами и всем хорошим: свобода путешествий, обучение и работа где угодно в пределах ЕС (49%), уровень жизни для будущих поколений (44%), экономическое процветание (39%), социальная защищенность (35%), демократия (34%), мир (33%). При этом даже на Украине все чаще понимают, что Европа - это потеря культурной идентичности (9%), бюрократия (7%), безработица (6%).

Интересно, что украинцы не хотят делиться суверенитетом с органами власти ЕС. Так, если бы Украина стала членом ЕС, то только 37% согласны, чтобы ее политику определяли в Брюсселе, а 48% - против.

Фонд отмечает, что ЕС имеет очень высокий уровень доверия - 60%. Но является ли этот показатель таким высоким, еще вопрос. К слову, 20% украинцев ЕС не доверяют, даже в условиях жесточайшей прозападной цензуры. А к властям США уровень доверия и вовсе 37%, а недоверия - 32%.

Многие западные мыслители писали о том, что Европа заканчивается там, где заканчиваются католицизм и протестантизм и начинаются православие и ислам. Эта цивилизационная граница примерно совпадает с западной границей СССР.

Теги: украина, европа, европейцы


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