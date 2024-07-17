С акватории Исети в Екатеринбурге убрали все катера

С акватории Исети в Екатеринбурге исчезли все катера, служившие для развлечения местных жителей и гостей уральской столицы. Этого добилась Уральская транспортная прокуратура, которая настояла на незаконности оказания развлекательных услуг на воде со стороны владельца катеров, а также их небезопасности.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области, прокуратура обратилась в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. В иске было указано, что индивидуальный предприниматель катает людей на лодках за деньги при том, что у него отсутствует договор о водопользовании. Действия предпринимателя уже привели к тому, что 12 июня пострадали пассажиры. Тогда на Городском пруду катер протаранил арендную лодку, были ранены две женщины, которые катались на ней.

"Был предъявлен исполнительный лист о запрете использования индивидуальным предпринимателем акватории городского водохранилища на реке Исеть для стоянки маломерных судов, имеющих идентификационные номера (4 катера согласно списку)", - сообщили в ГУФССП.

После этого судебный пристав-исполнитель выехал на набережную, где обнаружил, что в акватории все еще находится находится один катер, который в результате был опечатан. Должнику вручили требование об исполнении решения суда в полном объеме. а тот, в свою очередь, уже убрал судно с территории городского пруда.

Напомним, недавно екатеринбуржца во время отдыха на местном водоеме зацепило винтом проплывающего катера. После этого прокуратура выяснила, что у предпринимателя, сдающего судна, нет прав пользования водным объектом.