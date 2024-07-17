17 Июля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Шесть объектов образования капитально отремонтируют до конца года в Новосибирской области

Капитальный ремонт 60 общеобразовательных организаций ведется в регионе по плану в в 2024-2026 годах с двухлетним и однолетним циклом, шесть объектов отремонтируют уже в 2024 году. На эти цели за три года будет направлено более 5 млрд рублей, работы идут в рамках федеральной программы капремонта.

(2024)|Фото: nso.ru

Заместитель Губернатора Сергей Нелюбов проконтролировал ход ремонтных работ на примере Казачьего кадетского корпуса имени Героя РФ Олега Куянова. «Решение о проведении капитального ремонта общеобразовательных организаций было принято Президентом России в 2021 году, это очень значимое решение, которое мы ждали, все работы ведутся под контролем Правительства региона. За предыдущие 2 года в регионе отремонтировано 26 объектов, это позволило сформировать положительный опыт, в 2024-2026 годах планируем отремонтировать 60 зданий, в текущем году - шесть, в том числе, Казачий кадетский корпус. Этот проект очень эффективен - вкладываются сравнительно небольшие средства, а получается провести масштабное комплексное обновление на каждом объекте. Здесь не только косметический ремонт, но и замена инженерных систем, обновление оборудования для учебного процесса, это системный подход. Наиболее востребованы в целом все те виды работ, которые обеспечивают жизнедеятельность здания, как живого организма. Сформирована заявка на капремонт в следующий период до 2027 года, в нее вошли 84 образовательные организации, формируется заявка по дошкольным образовательным организациям и органищациям СПО, участвующим в программе «Профессионалитет», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

(2024)|Фото: nso.ru

Кирпичное трехэтажное здание кадетского корпуса 1964 года постройки морально устарело и давно требовало проведения капитальных ремонтных работ. В текущем году они высокими темпами ведутся в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы «Развитие образования». На проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания здания Кадетского корпуса предусмотрено финансирование в объеме порядка 50 млн рублей. Здесь будут обустроены новые вентилируемые фасады, отремонтированы инженерные системы, отремонтированы внутренние отделочные работы в помещениях музея, учебных кабинетов, столовой и коридорах. Уже осуществляется монтаж напольного покрытия и замена радиаторов системы отопления. Объект планируется завершить к началу нового учебного года.

(2024)|Фото: nso.ru

Как сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области, всего в Новосибирской области в настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту в 2024-2025 годах на 30 объектах с двухлетним циклом, на шести объектах с однолетним циклом. В последующие годы запланированы работы еще на 24 объектах образования. Реализация программы капитального ремонта с использованием средств федерального бюджета продолжится, министерство образования региона уже подготовило заявки на проведение работ в школах области.

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