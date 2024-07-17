ФССП в Госуслугах пыталась взыскать с первоклассницы долги на 700 тысяч рублей

В Омской области судебные приставы пытались взыскать с восьмилетней девочки 34 долга на общую сумму около 700 тыс. руб.

Первокласснице начали поступать квитанции после того, как мать внесла данные ребенка в свою учетную запись на Госуслугах (это необходимо для регистрации на портале Дневник.Ру). Родительница рассказала Telegram-каналу "Сапа", что взыскания приходили из разных регионов страны, это были долги по кредитам, микрозаймам, за возврат социальной выплаты.

В ходе разбирательств выяснилось, что девочка не брала кредиты – ошибка произошла в белгородском отделении ФССП, где виноватого сотрудника уже уволили. Впрочем, все долги от этого девочке не списали, поэтому сейчас мать продолжает разбирательства и обратилась в правоохранительные органы.