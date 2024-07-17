17 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Как в России. На Украине отменили перевод стрелок

Рада приняла закон об отмене перехода на летнее и зимнее время на Украине.

Депутат Алексей Гончаренко из партии Петра Порошенко возмущается нормой. Если Зеленский подпишет закон, то осенью в республике в последний раз переведут стрелки на час назад, а весной перевода на летнее время уже не будет. Это значит, что со следующего года с Европой будет одинаковое летнее время, но зимой в ЕС будет на час меньше. Зато от Москвы территория, подконтрольная украинскому режиму, с осени будет всегда отставать на один час.

На Украине попытки отменить перевод стрелок были еще в 2012 году, после его отмены в России. Однако тогда жесточайшая критика с обвинениями в пророссийскости остановила инициативу. В 2021 году Рада даже в первом чтении приняла законопроект об отмене перевода часов с зимнего на летнее время. Но дальше под шквалом критики дело застопорилось.

В этот раз тоже поднялась критика. Бывший депутат Рады Татьяна Черновол нынешних депутатов обругала нецензурной бранью на своей странице. По ее мнению, они "хуже москалей", раз забирают у украинцев "час солнца" в условиях военного конфликта (светать и темнеть будет на час раньше), тем более когда такие проблемы с электроэнергией. Она ненавидит депутатов, которые не согласовывают свои действия с Европой.

Некоторые на Украине выражают надежду на то, что Зеленский ветирует закон, но не очень в это верят. Дело в том, что активным сторонником закона является спикер Рады Руслан Стефанчук, близкий к Зеленскому.

Теги: украина, перевод стрелок


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