Участвующий в СВО мэр Большого Камня не признает вину по уголовному делу

Мэр Большого Камня Рустям Абушаев, уехавший в зону СВО, не признает вину по уголовному делу против него. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Абушаев добавил, что планирует вернуться в Приморье только после окончания СВО, потому что "не имеет права вернуться домой, не добив врага".

В марте 2023 года стало известно, что экс-глава Надеждинского района Приморья и глава Большого Камня обвиняется в мошенничестве с земельными участками и незаконном предпринимательстве. Его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали.

Абушаев, после того, как стал фигурантом дела о мошенничестве, уехал добровольцем на Донбасс. Он заявил, что решение об этом принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных.

В апреле 2023 года суды отменили постановление об аресте и обязали следствие отменить постановление о розыске мэра. В конце январяпрокурор Приморья Сергей Столяров заявил, что производство следственных действий в отношении Абушаева приостановлено.