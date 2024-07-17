17 Июля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга

В Екатеринбурге подросток на самокате получил открытый перелом при столкновении с авто

В Екатеринбурге 13-летний мальчик на самокате угодил под колеса автомобиля и получи открытый перелом руки. Об этом сообщает пресс-служба городского УГИБДД.

Авария произошла 16 июля около 16.00 на ул. Павла Шаманова напротив дома № 50. По предварительным данным, водитель "Тойота Корола" ехал по дублеру ул. Павла Шаманова со стороны Вильгельма де Геннина в сторону ул. Рябинина. Водитель рассказал, что остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, после чего продолжил движение. В этот момент на "зебру" выехал подросток на самокате. Мужчина резко затормозил, но избежать столкновения не удалось.

ДТП с подростком на самокате в Екатеринбурге на ул. Павла Шаманова напротив дома № 50(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга

ДТП с подростком на самокате в Екатеринбурге на ул. Павла Шаманова напротив дома № 50(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга

В результате столкновения 13-летний школьник получил травму и был доставлен в больницу с открытым переломом руки.

Госавтоинспекторы выяснили, что водителю 46 лет, 17 из которых он водит автомобиль. На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия. Информацию о ДТП уже направили в школу пострадавшего и в территориальную комиссию.

Полицейские напоминают лицам, управляющим СИМ, об обязанности спешиться и переходить дорогу пешком. Родители должны контролировать досуг своих детей и проводить с ними беседы по безопасности дорожного движения.

Теги: Екатеринбург, авто, перелом, подросток


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