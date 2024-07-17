17 Июля 2024
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Екатеринбурга задержан немец с полной сумкой евро

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили крупную сумму денег в ручной клади прилетевшего из Стамбула 39-летнего жителя Германии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, мужчина был остановлен инспектором в "зеленом" коридоре. Авиапассажир пересек зеленую линию, заявив, что у него нет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако при досмотре у немецкого туриста нашли в сумке более 20 тысяч евро и 400 турецких лир, что в эквиваленте составляет 21,5 тысячу долларов США.

Деньги, изъятые у гражданина Германии в аэропорту Кольцово(2024)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сам иностранец пояснил, что в России хотел купить машину своей подруге. О необходимости декларирования наличных, по его словам, он якобы не знал. Против мужчины возбудили административное дело. Разрешенную к провозу сумму ему вернули, остальные деньги были изъяты и помещены на хранение.

Деньги, изъятые у гражданина Германии в аэропорту Кольцово(2024)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

"Пересечь таможенную границу без декларирования наличных можно при наличии суммы, не превышающей 10 тысяч долларов по текущему курсу валют. Причем не важно, везете вы рубли, евро, турецкие лиры или любую другую валюту", - прокомментировал ситуацию начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали гражданку Сербии с крупной суммой денег. А другой пассажир хотел провезти в чемодане 18 млн рублей.

Теги: евро, валюта, таможня, аэропорт, немец, Екатеринбург


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