Власти Югры дадут 20 млрд на 65 объектов муниципальной собственности

Власти Югры дадут 20 млрд руб. на софинансирование капитальных вложений в 65 объектов муниципальной собственности. Речь идет о 2024-26 гг.

В эти деньги входит 791 млн руб. из федерального бюджета, приводит ТАСС заявление замгубернатора Югры Сергея Афанасьева на заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации РФ на тему "Государственная поддержка социально-экономического развития муниципальных образований в современных условиях".

Какие деньги выделят в 2024 г., а какие – в следующие два года, Афанасьев не уточнил.