МИД: Вашингтон дал карт-бланш Зеленскому на нанесение ударов по территории РФ

США фактически сняли ограничения на использование американских вооружений для нанесения новых ударов по территории России, заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

По словам дипломата, Вашингтон продолжает оправдывать свои действия, рассчитывая нанести России "стратегическое поражение", а затем "отсидеться в безопасности за океаном".

"Режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории", - цитирует Полищука ТАСС.

Ранее стало известно, что американские власти не будут снимать ограничения на удары Вооруженных сил Украины по территории России на фоне последних ударов ВС РФ.

Как сообщил на брифинге координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сохраняется указание Киеву со стороны президента Джо Байдена об использовании поставляемого американского вооружения для ударов по целям вдоль границы.