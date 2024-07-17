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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд по делу об убийстве аспиранта УрФУ из Габона вновь отложили из-за неявки свидетелей

Рассмотрение уголовного дела Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, отложили еще на месяц.

Трагедия произошла 18 августа прошлого года в Екатеринбурге: выходца из Габона Франсуа ударили ножом во время драки. На следующий день по подозрению был задержан уралец Данил Фомин. Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве, суд отправил его под арест. В Следственном комитете официально заявляли, что инцидент возник на бытовой почве.

Прощание с Франсуа Нджелассили(2023)|Фото: Накануне.RU

Дело начали рассматривать в начале января 2024 года. В начале июня процесс отложили сразу на 1,5 месяца. Как сообщается в электронной картотеке Ленинского районного суда Екатеринбурга, причиной стала неявка свидетелей.

Накануне, 16 июля, состоялось очередное заседание. Однако суд вновь пришлось отложить, так как свидетели опять не явились. По данным картотеки, следующее заседание состоится через месяц – 15 августа.

Ранее Фомину продлили арест до середины сентября.

Данил Фомин в суде(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Фомин, свидетели, суд, Екатеринбург


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