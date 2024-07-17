Энергоблок №1 Ростовской АЭС вернулся к нормальной работе

На Ростовской АЭС в сеть включен первый энергоблок, к шести утра 17 июля он уже нес полную нагрузку в 1000 мегаватт, сообщили в пресс-службе "Росэнергоатома".

"Блок №1 был отключен в 15:21 16 июля из-за ложного срабатывания защиты. Для выявления причин и максимально оперативного включения в сеть Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта. Оборудование проверено, блок включен в сеть в кратчайшие сроки", - сообщили в компании.

Блок был включен в сеть поздно вечером 16 июля после установления и оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты. Сейчас блок вырабатывает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.

"При отключении система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет", - отметили в "Росэнергоатоме".

Там добавили, что энергоблоки 1,2 и 4 работают в штатном режиме, на утро 17 июля мощность блоков составляет 2800 мегаватт. Энергоблок №3 находится в плановом ремонте с 22 июня.