В Нижневартовске ограничат скорость самокатов

Администрация Нижневартовска договорилась с компанией Whoosh о правилах аренды в столице Самотлора самокатов. По условиям соглашения, они не должны мешать пешеходам, велосипедистам и другим участникам движения.

Предусмотрены ограничения скоростного режима: не более 25 км/ч – на территориях для передвижения на электросамокатах, не более 15 км/ч – в городском парке, скверах, на бульварах, на тротуарах с шириной проезжей части до 3 м (с 7.00 до 21.00), сообщает мэрия.

Отметим, люди, ездящие по городам России на самокатах, регулярно попадают в криминальные сводки. Например, 15 июля в Екатеринбурге в центре города двое подростков на кикшеринговом самокате сбили 78-летнюю женщину и скрылись с места ДТП. Пенсионерка получила телесные повреждения и госпитализирована. Возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который считается близким к городской администрации, уточняет, что пострадавшая женщина приехала в столицу Урала из Санкт-Петербурга на отдых. По данным канала, к поиску самокатчиков-нарушителей подключились полиция и сервис кикшеринга ЯндексGo.