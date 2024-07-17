17 Июля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Thomas Peter / Reuters

Брокер, агроном, рекрутер: названы самые высокооплачиваемые вакансии офисных сотрудников на Среднем Урале

Эксперты изучили средние зарплатные предложения для новых сотрудников на офисные позиции по итогам первого полугодия 2024 года и выяснили, какие специальности наиболее ценятся работодателями. Исследование провела компания "Авито Работа" (в список не вошли представители IT-специальностей).

Для соискателей на должность брокера средние зарплатные предложения в Свердловской области составили 111 850 рублей в месяц (+48% за год). Брокеры – это профессиональные посредники между продавцом и покупателем, отвечающие за осуществление сделки и получающие комиссионные за продажу продуктов в сферах финансов, недвижимости и других. В описаниях вакансий размер заработной платы для этих специалистов обычно указывается в виде "вилки", в которой работодатели учитывают максимально возможные значения, а фактическая сумма заработка напрямую зависит от процентов со сделок.

"Брокеры, обладающие специализированными навыками или опытом в определенной области, могут привлекать больше клиентов и генерировать больший объем продаж. На Урале активно растет спрос на покупку недвижимости, в связи с чем работодатели активнее привлекают брокеров", — пояснили специалисты "Авито Работы" попадание брокеров на вершину рейтинга.

На втором месте — агроном, в первом полугодии 2024 года работодатели готовы были предложить кандидатам на эту позицию в среднем 80 700 рублей в месяц (+30% за год). Как отмечают эксперты, предприятия на Урале могут предлагать высокую заработную плату специалистам, способным эффективно управлять сельскохозяйственным производством в условиях сурового климата.

Замыкает тройку лидеров профессия рекрутера со средней предлагаемой зарплатой для новых сотрудников 75 301 рублей в месяц (+29% за год). В условиях высокого спроса на новые кадры на Урале работодатели чаще привлекают рекрутеров для поиска квалифицированных кандидатов.

В четвертом месте оказались менеджеры (71 530 руб., +32%), на пятом — секретари (50 954 руб., +37%).

Теги: вакансия, брокер, агроном


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