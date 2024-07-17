Карта "Мир" может заработать в Китае

РФ и КНР изучают возможность сотрудничества по карте "Мир".

Как сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, сегодня соответствующие финансовые учреждения двух стран изучают возможность сотрудничества. Для привлечения путешественников китайские власти продолжают улучшать условия передвижения, в том числе выпускают "Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты".

Дипломат указал, что это позволяет привязывать зарубежные банковские карты к платежным платформам Китая, сообщают "Известия".

Напомним, ранее все банки Киргизии отказались обслуживать российские карты "Мир".