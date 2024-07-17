В Госдуму внесут проект о смягчении санкций для водителей, уехавших с места ДТП

Депутаты Госдумы от ЛДПР проект закона, которым предлагается дать полномочия судьям применять более мягкие санкции для водителей, оставивших место дорожно-транспортного происшествия.

Сегодня оставление места автоаварии влечет за собой лишение водительских прав сроком от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток. Депутаты выступили с инициативой о смягчении наказания, когда отсутствуют серьезные последствия для участников ДТП. Как следует из пояснительной записке к документу, складывающаяся правоприменительная практика позволяет водителям покидать место аварии в экстренных случаях, в частности - это доставление пострадавших в медучреждение.

Эти обстоятельства водитель должен будет доказать в суде, подтвердив факт медицинскими справками и документами. При этом депутаты считают, что добросовестное заблуждение доказать в суде практически невозможно, сообщает РИА "Новости".