Банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян

Планируется кратно увеличить штрафы российским банкам за обман граждан.

Данная инициатива будет внесена на рассмотрение депутатов Госдумы. Об этом сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка РФ Михаил Мамута. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, документ могут принять в 2024 году. В этом случае он вступит в силу с 2025 года.

Штрафы за обман потребителей планируется повысить до 0,1% от капитала банка. В марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предлагала установить еще более высокие штрафы, если банк не устраняет нарушение после предписания регулятора, — вплоть до 1% от капитала.

По словам экспертов, в этом случае недобросовестные банки будут выплачивать несколько миллиардов рублей. На июнь текущего года размер капитала, например, у "Сбера" достигал 6,6 трлн руб., у ВТБ — 1,7 трлн, у Газпромбанка — 1,3 трлн, а у "Альфы" — 0,9 трлн руб. Сегодня же штрафы за подобные нарушения несопоставимо меньше — 20–40 тыс. рублей для юридических лиц. Совокупно в год финансовые организации тратят на них примерно 5–7 млн руб. Одной из самых распространенных практик в жалобах на мисселинг и навязывание остается продажа страховок, сообщают "Известия".

Тем временем, российские банки могут по итогам 2024 года установить новый рекорд по чистой прибыли, сравнимой с дефицитом бюджета РФ за три года – 2024-2026. Чистая прибыль в 2024 году может составить от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб.