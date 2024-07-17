Медведев: Россия начала СВО в соответствии с уставом ООН

Россия начала специальную военную операцию, действуя в соответствии с уставом ООН.

Как заявил "Аргументам и фактам" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Москва имела право применить силу в рамках самообороны и действовала на упреждение.

"Однако в случае угрозы нашей безопасности, независимости и суверенитету мы имели право применить силу в рамках самообороны, в том числе действуя на упреждение. Что и было сделано полностью в соответствии с Уставом ООН", - заявил Медведев. Так политик порассуждал о том, стоило ли РФ начать спецоперацию раньше.

Ранее Медведев заявил, что России нужно полностью обеспечить свои интересы, в том числе создать "защитный кордон", который будет страховать от разных поползновений на российские земли - и от обстрелов, и от наступательных операций, только после этого можно будет признать задачи спецоперации выполненными.