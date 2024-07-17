17 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Магаданской области хотят отменить закон об эвтаназии животных

В Магаданской области прокурор Дмитрий Разуваев обратился в суд, чтобы отменить закона об эвтаназии животных.

Как сказано на сайте региональной прокуратуры, правило об эвтаназии неопасных бездомных животных противоречит федеральному законодательству и принципам гуманности. Надзорное ведомство напомнило, что на федеральном уровне установлен общий запрет на умерщвление животных в приютах с установленным перечнем исключений.

Прокурор области настаивает на признании недействующими отдельных положений регионального законодательства и принятии предварительных мер защиты в виде запрета применения оспариваемых норм права до вступления в законную силу решения суда по административному делу.

3 июля на заседании регионального парламента Разуваев  выступил  против законопроекта, приравняв его к жестокому обращению с животными. Он раскритиковал региональные и местные власти, которые неэффективно решают проблему бездомных животных на протяжении многих лет. 

Также сотрудники прокуратуры во всех районах области объявили предостережения о недопустимости усыпления собак, животные в приютах пересчитаны и находятся под контролем ведомства.

8 июля губернатор региона Сергей Носов подписал закон, который разрешает подвергать эвтаназии бродячих животных. Разрешается отлов бездомных собак, включая стерилизованных, которые имеют признаки домашнего животного или несмываемые метки.

Ранее депутаты думы Югры разрешили окружному правительству утверждать порядок работы пункта временного содержания для животных, определив перечень мероприятий по обращению с бездомными собаками, в том числе их эвтаназию.

Теги: эвтаназия, животные


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