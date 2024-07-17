Стало известно о стычке террориста из "Крокуса" с сотрудником СИЗО

Один из подозреваемых в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" Далерджон Мирзоев вступил в перепалку с сотрудником московского СИЗО "Лефортово", где содержатся все предполагаемые террористы.

Речь идет о диалоге, во время которого террорист раскритиковал религию сотрудника СИЗО (мусульманин по вероисповеданию), что привело к стычке. В итоге было принято решение максимально сократить контакты террористов с персоналом, сообщает "Московский комсомолец".

32-летний Мирзоев - уроженец Таджикистана. У него четверо несовершеннолетних детей. Об этом фигурант заявил в марте суду через переводчика. Также выяснилось, что у Мирзоева была временная трехмесячная регистрация в Новосибирске, но она истекла.