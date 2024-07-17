17 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

На Дальнем Востоке восстановлена мобильная связь после сбоя

На Дальнем Востоке устранены перебои в работе мобильной сети.

Как сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram со ссылкой на операторов, аварии на сетях МТС, "МегаФона" и "Билайна" полностью устранены. В настоящее время доступ в интернет и мобильная связь восстановлены.

16 июля произошло отключение мобильной связи по ряду причин. На транспортной сети МТС произошла авария из-за обрыва оптического кабеля, передача данных была недоступна. При помощи спутникового резерва частично работала голосовая связь.

На основном канале электропитания "Билайна" также была зафиксирована авария, которая совпала с плановыми работами, проводившимися на резервном канале, предоставленном "Ростелекомом". Кроме того, на одном из объектов "МегаФона" отключилось электропитание.

Ранее в России нашли замену поставщикам базовых станций сотовых операторов. Ушедших Ericsson и Nokia и прекратившего официальные поставки оборудования Huawei пытаются заменить до сих пор малоизвестные в РФ производители. Один из них – китайская Baicells Technologies.

Теги: мобильная связь, Дальний Восток, интернет


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