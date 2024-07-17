17 Июля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Подготовлен новый вариант законопроекта о "российской полке"

Министерство промышленности и торговли подготовило новый вариант проекта закона о "российской полке" в розничных сетях и на интернет-площадках.

Документ предполагает обязательное отведение товарам каждой группы минимальной доли на полках и приоритетную выдачу при интернет-запросах. Под новое регулирование могут попасть как непроводольственные, так и продовольственные товары.

Минимальную долю локальных товаров на полке, согласно тексту, рассчитают от длины обращенных к покупателям фасадов по утвержденной формуле. Необходимость квот для категории товаров планируется рассматривать на межотраслевых комиссиях. Для интернет-площадок предполагается правило приоритетной выдачи локальной продукции при запросе без указания производителя. В пояснительной записке говорится, что в остальных случаях пользователям могут предлагать локальную альтернативу.

Власти хотят повысить конкурентоспособность отечественной продукции, облегчив ее выход в федеральную розницу. Однако речь может пойти о создании неравных условий и росте розничных цен на популярные позиции, говорят участники рынка, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что ФАС спрогнозировала подорожание продуктов из-за "российской полки". Там указали, что торговля не сможет выполнить предложенные нормы, которые якобы не повысят конкурентоспособность российских товаров. Поэтому служба не поддержала даже концепцию законопроекта, считая, что может произойти подорожание продуктов из-за "российской полки".

Теги: магазины, продукты, интернет, торговля


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