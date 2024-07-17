В Краснодаре вновь появилось электричество

В Краснодар вернулось электричество.

Жители ста улиц Прикубанского и Западного округов вечером 16 июля остались без электроснабжения из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций.

В зону отключения попало 100 улиц, попавших в зону отключения. В городе не работало 177 трансформаторных подстанций. В настоящее время авария устранена.

Ранее один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился в результате срабатывания автоматики. В энергосистеме юга страны, в условиях повышенных нагрузок введены временные графики ограничения потребления.