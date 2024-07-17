СМИ: Иран планировал покушение на Трампа

Спецслужбы Ирана якобы планировали покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, американские чиновники несколько недель назад получили информацию о предполагаемых планах Тегерана, после чего Секретная служба усилила меры безопасности вокруг бывшего президента.

При этом нет никаких указаний на то, что Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на политика, был связан с заговором.

13 июля на 78-летнего миллиардера Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке за пост главы Соединенных Штатов, было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. Неизвестный открыл стрельбу по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления. Кандидата окружили телохранители и увели в машину, он был доставлен в больницу и обследован. Выяснилось, что Трампа ранили в ухо. Стрелок был ликвидирован Секретной службой.