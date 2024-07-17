17 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

За последние три года екатеринбуржцы вернули в среднем около 145 тыс. рублей через налоговый вычет

С 1 января 2024 года в России увеличился совокупный размер предоставления социальных налоговых вычетов. Согласно результатам опроса, который провела компания "Авито Работа", только 56% екатеринбуржцев знают о возможности налогового вычета и используют этот инструмент. Те же, кто воспользовался вычетом, возвращали в среднем 144 609 рублей за последние три года.

Среди екатеринбуржцев, использующих налоговый вычет, 12% смогли вернуть с помощью этой процедуры до 30 000 рублей за последние три года. 9% получили возврат в диапазоне от 30 001 до 50 000 рублей, а 7% вернули от 50 001 до 80 000 рублей. По 8% участников получили возврат в размере от 80 001 до 110 000 рублей, от 110 001 до 150 000 рублей – 15%, а от 150 001 до 200 000 рублей – 23%.

Жители Москвы и городов с численностью от полумиллиона до миллиона жителей смогли вернуть сумму выше среднего в сравнении с другими городами — около 118 804 рублей и 113 259 рублей соответственно.

Помимо тех опрошенных, кто использует налоговые вычеты, есть и 34% тех, кто знает об этой возможности, но не использует её. Мужчины (17%) чаще женщин (11%) не знают и даже не слышали о возможности получения налогового вычета.

Что-то слышали о возможности получения налогового вычета 5% екатеринбуржцев. 5% опрошенных не слышали ничего, но хотят узнать.

Среди тех, кто пользуется вычетами, респонденты чаще всего упоминали имущественные налоговые вычеты (79% ответов), связанные с продажей, покупкой, строительством жилья и приобретением земли.

Социальные налоговые вычеты оказались вторым по популярности вариантом (41% ответов) и включают расходы на благотворительность, обучение, лечение, пенсионные взносы в негосударственные пенсионные фонды и дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию. При этом только 19% опрошенных из тех, кто знает о налоговых вычетах, осведомлены об изменении порядка предоставления социальных налоговых вычетов с 2024 года.

На стандартные вычеты — на детей, ветеранов Великой Отечественной войны и другие льготные категории граждан — приходится 22% ответов респондентов.

Инвестиционные вычеты на реализацию ценных бумаг составляют 40% ответов, а профессиональные вычеты, включающие авторские вознаграждения, доходы индивидуальных предпринимателей или лиц, занимающихся частной практикой, упоминаются в 15% ответов.

Теги: налоговый вычет, Авито Работа


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