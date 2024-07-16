Бастрыкин потребовал отчет о деле пенсионерки, сбитой самокатчиками в Екатеринбурге

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о сбитой самокатом пенсионерке в Екатеринбурге.

Напомним, накануне в центре города двое подростков на кикшеринговом самокате сбили 78-летнюю женщину и скрылись с места ДТП. Пенсионерка получила телесные повреждения и госпитализирована. Возбуждено дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который считается близким к городской администрации, уточняет, что пострадавшая женщина приехала в столицу Урала из Санкт-Петербурга на отдых. По данным канала, к поиску самокатчиков-нарушителей подключились полиция и сервис кикшеринга ЯндексGo. Первые результаты поиска есть у кикшеринга.

Там также привели комментарий пресс-службы самокатов Яндекс Go: "Наша команда на связи с пострадавшей – мы сочувствуем произошедшему и окажем всю необходимую помощь. В поездке пользователем были грубо нарушены несколько правил сервиса – он больше не сможет использовать сервис, а также выплатит штраф".