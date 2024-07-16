ТАСС: Крушение Superjet 100 под Коломной произошло не из-за проблем с двигателем

У комиссии, расследующей крушение самолета Superjet 100 под Коломной 12 июля, появилась приоритетная версия трагедии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в авиационных службах

"Определена наиболее приоритетная версия крушения. Дальше она будет отрабатываться путем исключения других возможных версий. По предварительным данным, крушение самолета с работой двигателей не связано", - сказал собеседник агентства.

Лаборатория МАК накануне приступила к расшифровке и анализу бортовых регистраторов. "Черные ящики" подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения. Специалисты лаборатории МАК провели необходимые предварительные процедуры по подготовке защищенных модулей памяти к исследованию с целью исключения риска утраты информации.

Отметим, что информация о возможных обстоятельствах крушения носит неофициальный характер, поскольку МАК заявил, что не имеет правовых оснований разглашать информацию о ходе расследования в публичном поле до его завершения. На данном этапе говорить о каких-либо сроках завершения расследования, его итогах, причинах и обстоятельствах происшествия преждевременно, подчеркнули в Комитете.

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что причиной аварии могла быть неправильная установка датчиков угла атаки, которая происходит во время С-check – углубленной формы технического обслуживания каждые 7,5 тыс. часов налета самолета. Датчики (два из четырех) могли быть установлены с отклонением примерно в пять градусов, что в ходе набора высоты дает недостоверные показания. Это могло привести к несвоевременной активизации системы защиты от сваливания.

Отметим, что спустя два дня после катастрофы оперативно-ситуационный центр разработчика Superjet — ПАО "Яковлев" — выпустил информационное письмо о необходимости строгого соблюдения руководства по эксплуатации при замене датчиков угла атаки.

В результате катастрофы, произошедшей 12 июля, погиб экипаж из трех человек. Пассажиров на борту не было, на земле никто не пострадал. Самолет выполнял тестовый полет после техобслуживания.