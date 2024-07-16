16 Июля 2024
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Происшествия Республика Крым Ставропольский край Ростовская область
Фото: пресс-служба Росатома

На Ростовской АЭС отключился энергоблок. Юг России переходит на экономию электричества

Один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился в результате срабатывания автоматики. Росатом сообщает, что защита сработала из-за неполадок на турбогенераторе. Причины выясняются, радиационный фон в норме. Однако для регионов южной части России поломка означает существенное ограничение потребления электричества.

Telegram-канал Минэнерго уточняет, что в энергосистеме юга страны, в условиях повышенных нагрузок введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт, однако затем объем ограничений был снижен на 500 МВт.

На АЭС сообщили, что энергоблок №1 отключен от сети из-за срабатывания защиты генератора. Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений. Энергоблоки №2 и 4 работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт. Энергоблок №3 находится в плановом ремонте с 22.06.2024 г.

В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 мегаватт. Отключения абонентов уже произошли в нескольких территориях. Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. В его канале приводятся данные "Пятигорскэнерго", о том, что обесточены потребители Пятигорска, поселков Горячеводский, Свободы, Винсады, Энергетик, ограничения будут действовать 1,5-4 часа. Мэр также отметил, что в городе наблюдаются перебой с водой, поскольку насосы работают от электричества.

Временные ограничения электроснабжения потребителей коснулись Сочи, сообщает официальный городской портал.

Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии. Без света остались Западный, Центр и Александровка, сообщил мэр города Алексей Логвиненко.
Для бесперебойного электроснабжения лечебных учреждений проводится их переключение на резервные линии. Сформированы аварийные бригады, которые при выявлении нештатных ситуаций незамедлительно приступят к ремонтным работам.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков предупредил, что под ограничения в республике попадут город Нальчик, некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладненского и Чегемского районов.

Добавим, что обесточены и города Крыма. ГУП РК "Крымэнерго" объявило о внеплановых работах с 14.30 и временных ограничениях в городах Ялта, Алушта, Левитановка, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовское, Мирный, Поповка, Штормовое, Угловое, Песчаное, Береговое, Белокаменное, Тургеневка, Дачное, Холмовка, Танковое, Перевальное, Краснолесье, Мраморное, Заречное, Доброе, Пионерское, Андрусово, Феодосия, Керчь, Войково, Яркое Поле, Синицыно, Красновка, Васильковое, Желябовка, Веселое, Судак.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что ограничения коснутся его города. "Мы получаем дополнительную энергию с материка через энергомост. Так как нам снизили подачу электроэнергии на 40 МВт, то нам тоже, соответственно, приходится вводить ограничения", - написал он.

Ростовская АЭС (г. Волгодонск, Ростовская обл.)(2022)|Фото: rosatom.ru

Ростовская АЭС является крупнейшим предприятием энергетики на юге России. Это самая южная из российских АЭС. Станция обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области. От Ростовской АЭС электроэнергия поступает в Объединённую энергосистему Юга России по семи ЛЭП-500 и четырём ЛЭП-220. В её состав входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов, расположенные на территории 9-ти республик, а также Ставропольского и Краснодарского краёв, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей с населением общей численностью более 26 млн человек.

Расстояние до города-спутника Волгодонска – 13 км, до областного центра Ростов-на-Дону – 240 км.

Теги: ростовская аэс, энергоблок, электроэнергия


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