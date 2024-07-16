В Якутии более 50 населенных пунктов затянуло дымом от лесных пожаров

54 населенных пункта в Якутии окутал дым от лесных пожаров, сообщает ГУМЧС России по региону.

По информации ведомства, всего исследовано 66 проб атмосферного воздуха. Превышение допустимой концентрации химвеществ в воздухе зафиксировано в двух городах – Олекминск и Ленск, и в двух селах - Верхневилюйск и Кентик. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.

Всего на территории республики действует 165 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет свыше 936 тыс. гектар.

1 июля в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за лесных пожаров. В июне сообщалось, что Якутия снова лидирует в России по площади горящих лесов. Местные СМИ отмечали, что на фоне такой обстановки глава республики Айсен Николаев за месяц провел только два заседания региональной комиссии по ЧС.