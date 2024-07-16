Китайский художник создаст арт-объект для фестиваля "Стенограффия" в Екатеринбурге

Художник из китайского города Гуанчжоу по имени Кэ Юйчжэнь, работающий под псевдонимом Nut, поучаствует в фестивале уличного искусства "Стенограффия" в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня, 16 июля, китаец приступил к созданию одной из первых в этом году работ фестиваля. Арт-объект появится на здании по адресу улица Попова, 31. Он развернется на две стены сразу, каждая из которых будет вмещать самостоятельное изображение.

Полностью работа художника собирается именно с угла здания. По сюжету здесь появятся две птицы-секретаря, как будто из китайского фарфора, а между ними загорится небесный фонарик.

"Стиль моей работы – бело-голубой фарфор, изображающий символы традиционной китайской культуры. Я использую 3D-эффект, напоминающий керамику", - рассказал сам Nut.

Ожидается, что арт-объект будет завершен к августу.

Напомним, в прошлом году на фестиваль "Стенограффия" в Екатеринбург собирались приехать художники из Турции и Испании.