Всемирные игры дружбы в Екатеринбурге официально перенесли на 2025 год

Всемирные игры дружбы, которые Екатеринбург и Москва должны были принимать в сентябре текущего года, были перенесены на 2025 год. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

"Официально, я знаю, что эти игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как международные", - сообщил Агапитов.

Напомним, в мае был создан оперштаб по проведению Всемирных игр дружбы в Екатеринбурге. Также сообщалось, что на соревнования в столицу Урала может приехать Владимир Путин. Однако в прошлом месяце стало известно о возможном переносе соревнований.