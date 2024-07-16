"Суперджет" в Подмосковье мог упасть из-за неправильной установки датчиков угла атаки - источник

"Суперджет" авиакомпании "Газпромавиа" под Москвой мог разбиться из-за неправильной установки датчиков угла атаки, установка происходит во время С-check – углубленной формы технического обслуживания, которую проводят каждые 7,5 тыс. часов налета самолета, передают "Известия" со ссылкой на неназванный источник.

Сообщается, что датчики (два из четырех) могли быть установлены с отклонением примерно в пять градусов, что в ходе набора высоты дает недостоверные показания. Это, в свою очередь, могло привести к несвоевременной активизации системы защиты от сваливания.

Источник отметил, что перед вылетом самолет проходил регламентное техобслуживание, а полет был тестовым.

Ранее сообщалось, что спустя два дня после катастрофы оперативно-ситуационный центр разработчика Superjet — ПАО "Яковлев" — выпустил информационное письмо о необходимости строгого соблюдения руководства по эксплуатации при замене датчиков угла атаки.

В результате катастрофы, произошедшей 12 июля, погиб экипаж из трех человек. Пассажиров на борту не было, на земле никто не пострадал.