В Тюмени в День города не будет фейерверка

Глава Тюмени Максим Афанасьев привел детали празднования предстоящего Дня города, который отметят 27 июля. Сделал он это после заседания оргкомитета, на котором обсудили тематику работы основных площадок, которые будут в разных районах города.

По словам Афанасьева, атмосферу праздника будут создавать тюменские коллективы и воспитанники творческих, спортивных центров города, общественные организации, частные структуры. Например, на всех площадках состоятся рассказы об истории, регионе и героях земли Тюменской, о современниках, которые совершают подвиги в зоне СВО.

"Хочу обратить ваше внимание, что День города будет отмечаться без фейерверка на набережной", - написал Афанасьев в своем telegram-канале.