В Перми арестован активист, ранее возражавший против строительства еврейского центра

В Перми суд арестовал активиста Романа Юшкова. Таков результат возбуждения против него административного дела, поводом для которого стало дискриминационное высказывание.

Дело о возбуждении ненависти и вражды (20.3.1 КоАП РФ) возбудили 6 июня. Сегодня Дзержинский райсуд наказал Юшкова пятью сутками ареста, пишет "Ъ-Прикамье".

Ранее Юшков уже был несколько раз наказан за "возбуждение ненависти или вражды" (статья 282 УК РФ). В 2017 г. Юшкова оштрафовали на 350 тыс. руб. с запретом преподавательской деятельности. Причиной преследования стало то, что он опубликовал в блоге статью, которую суд посчитал разжигающей ненависть или вражду. Позже суд снизил сумму до 200 тыс. руб. и разрешил платить его в рассрочку. Второй вердикт касается статьи "Хватит кормить чужаков", рассказывающей о доходах и расходах республик СССР. Суд приговорил Юшкова к двум годам условно. В свете принятого Владимиром Путиным решения о декриминализации статьи 282 УК РФ суд освободил активиста от этих наказаний. Позже его оправдали по обвинению в "отрицании холокоста" – сомнении в том, что во время Второй Мировой войны погибли 6 млн евреев.