ДУМ Татарстана прокомментировал видео про "побивание жен": Коран не допускает рукоприкладства

Коран не допускает рукоприкладства, заявил представитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, комментируя слова имама из Казани Тимура Камаева о том, как правильно бить жену.

В ДУМ порекомендовали ознакомиться с полной версией видеоподкаста имама.

"В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо — грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию", – сказал представитель ДУМ Татарстана РИА Новости.

Ранее на сайте агентства "Татар-информ" появился подкаст, в котором имам из Казани комментирует отрывок из Корана, где предлагается "побивать" жену за непокорность. Он предлагает сначала увещевать жену словами, потом отказаться ложиться с ней в постель.

"Ну, когда уж совсем есть крайности, что-то происходит, тогда есть, как и указано, побивание. Но здесь надо понимать: термин "побивание" и "избивание" – это разные вещи", – говорит имам и добавляет, что побивание – это то, что не должно приводить к травмированию и синякам, и осуществляется оно, например, с помощью "специальной палочки".