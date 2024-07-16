В мэрии Сургута объяснили "возгорание" автобуса на Аэрофлотской

В администрации Сургута прокомментировали информацию о возгорании автобуса на одной из улиц города.

"Сегодня в Сургуте при движении по улице Аэрофлотской в автобусе 107-го маршрута "Речной вокзал" – СОТ "Магистраль" (перевозчик – ООО "ЗапСибАвто") из-за технических неполадок произошёл выброс охлаждающей жидкости, в результате чего образовалось парение. Возгорания не зафиксировано. Пассажиры немедленно эвакуированы. Пострадавших нет. Проводится проверка", - сообщает мэрия в своем telegram-канале.

Ранее в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" появилось видео случившегося. На кадрах видно, как пассажиры покидают пострадавший автобус.