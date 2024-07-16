Гендиректор "Ворлдскиллс Россия" Уразов останется в СИЗО

Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения гендиректору АНО "Ворлдскиллс Россия" Роберту Уразову – он будет и дальше находиться под стражей, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Уразова арестовали в конце июня. В СКР считают, что чиновник, "действуя умышленно с иными лицами из числа сотрудников АНО "Ворлдскиллс Россия", из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения путем обмана, сознательно сообщали заведомо ложные сведения в Роструд, которые не соответствовали действительности о заключаемых срочных договорах".

Сумма ущерба официально не называется, но РБК писал, что речь идет о сумме более 300 млн руб. По крайней мере, на такую сумму при проверке агентства были выявлены нарушения по субсидиям, выданным по линии Минпросвещения.

Вместе с Уразовым был задержан и руководитель аппарата "Ворлдскиллс Россия" Данир Мухаметзянов, он также арестован на два месяца, обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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