Авария на Гусиноозерской ГРЭС привела к отключениям света в Бурятии и Забайкалье

Аварийное отключение зафиксировано на энергоблоке Гусиноозёрской ГРЭС в Бурятии, отключение электричества произошло в нескольких районах Улан-Удэ.

"По состоянию на 18.45 (местное время) под отключением частично 7 МО и г. Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115265 человек, 190 СЗО", - написал глава Бурятии Алексей Цедынов в телеграм-канале.

Отключения затронули и Забайкальский край. Как сообщает правительство региона, диспетчерское управление принимает меры по перераспределению мощности электроэнергии, в том числе с энергосистемы Иркутской области.

Ранее на юге России - в Краснодарском крае и Ростовской области - начались отключения электричества. По данным Минэнерго России, отключения затронули более 325 тыс. человек. В министерстве связали ситуацию с "высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами". Вместе с тем 9 июля Ростовскую область атаковали беспилотники. В руководстве региона сообщили, что в результате атаки в Родионова-Несветайском районе загорелась электроподстанция.