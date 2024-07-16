Мнения членов ЕС по Украине начали расходиться – Боррель

Мнения стран-членов ЕС по конфликту на Украине начали расходиться, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В интервью испанскому каналу TVE он заявил, что ранее Евросоюз был един перед лицом конфликта на Украине.

"Теперь начинают появляться несогласия [во мнениях], и вы видели позицию Венгрии, но до настоящего моменты мы были очень едины", - сказал Боррель.

Он добавил, что в отношении ближневосточного конфликта такого единства нет и не было.