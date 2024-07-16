В минздраве опровергли массовое увольнение медиков в Кушве

16 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В минздраве опровергли массовое увольнение медиков в Кушве

Министерство здравоохранения Свердловской области опровергло новость о массовом увольнении сотрудников "скорой помощи" в Кушве. Там также отметили, что в городе работает две бригады, а не одна, как заявлялось ранее.

"На сегодняшний день работает три бригады скорой помощи, из них две - в Кушве, одна - в поселке Баранчинский. За вчерашний день обслужено 36 вызовов. В связи с перегоспитализацией по маршрутизации пациентов в ММЦ г. Нижнего Тагила и г. Екатеринбурга происходит задержка обслуживания вызовов. Массового увольнения сотрудников не зафиксировано. Уволено два фельдшера скорой помощи в связи с изменением места жительства сотрудников", - заявили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Ранее местные жители рассказали, что в Кушве после неудавшейся "итальянской забастовки" стали массово увольняться сотрудники "скорых", из-за чего в итоге город стала обслуживать только одна бригада. Эту информацию Накануне.RU подтвердил осведомленный в медицинской сфере источник. Он добавил, что к увольнению привели бездействие со стороны работодателя и областного минздрава, обещавших выполнить требования сотрудников, а также многочисленные дисциплинарные взыскания.

Местные жители также рассказывали, что в один момент "скорой" в Кушве может и вовсе не оказаться, так как машина с бригадой будет занята транспортировкой пациента в соседний город.

Напомним, еще в январе 2024 года сотрудники кушвинской "скорой" пожаловались Владимиру Путину на "унизительную зарплату" от 20 до 28 тыс. руб. и объявляли "итальянскую забастовку" – так называется отказ от работы сверх той, что прописана в договоре, без соответствующей доплаты. Вслед за этим администрация больницы изменила графики рабочих смен отделения и под этим предлогом не допустила к работе выездную бригаду СМП, состоящую из профсоюзных активистов. А после этого руководство ГАУЗ СО "ЦГБ г. Кушва" пошло на срыв коллективных переговоров относительно переработок сотрудников "скорой помощи".

Теги: Кушва, минздрав, скорая помощь, медики, увольнение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.07.2024 11:06 Мск Медики поувольнялись. В уральском городе осталась всего одна бригада "скорой помощи"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети