В минздраве опровергли массовое увольнение медиков в Кушве

Министерство здравоохранения Свердловской области опровергло новость о массовом увольнении сотрудников "скорой помощи" в Кушве. Там также отметили, что в городе работает две бригады, а не одна, как заявлялось ранее.

"На сегодняшний день работает три бригады скорой помощи, из них две - в Кушве, одна - в поселке Баранчинский. За вчерашний день обслужено 36 вызовов. В связи с перегоспитализацией по маршрутизации пациентов в ММЦ г. Нижнего Тагила и г. Екатеринбурга происходит задержка обслуживания вызовов. Массового увольнения сотрудников не зафиксировано. Уволено два фельдшера скорой помощи в связи с изменением места жительства сотрудников", - заявили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Ранее местные жители рассказали, что в Кушве после неудавшейся "итальянской забастовки" стали массово увольняться сотрудники "скорых", из-за чего в итоге город стала обслуживать только одна бригада. Эту информацию Накануне.RU подтвердил осведомленный в медицинской сфере источник. Он добавил, что к увольнению привели бездействие со стороны работодателя и областного минздрава, обещавших выполнить требования сотрудников, а также многочисленные дисциплинарные взыскания.

Местные жители также рассказывали, что в один момент "скорой" в Кушве может и вовсе не оказаться, так как машина с бригадой будет занята транспортировкой пациента в соседний город.

Напомним, еще в январе 2024 года сотрудники кушвинской "скорой" пожаловались Владимиру Путину на "унизительную зарплату" от 20 до 28 тыс. руб. и объявляли "итальянскую забастовку" – так называется отказ от работы сверх той, что прописана в договоре, без соответствующей доплаты. Вслед за этим администрация больницы изменила графики рабочих смен отделения и под этим предлогом не допустила к работе выездную бригаду СМП, состоящую из профсоюзных активистов. А после этого руководство ГАУЗ СО "ЦГБ г. Кушва" пошло на срыв коллективных переговоров относительно переработок сотрудников "скорой помощи".