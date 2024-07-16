Васнецовский пленэр официально стал международным

4 августа в Кировской области стартует ежегодный, ставший уже знаменитым, Васнецовский пленэр. По традиции он пройдет на малой родине вятских художников Виктора и Аполлинария Васнецовых – в селе Рябово.

Как и всегда, на вятскую землю съедутся самые именитые российские художники – Евгений Ромашко, Алексей Суховецкий, Михаил Полетаев, Андрей Дубов. И не только.



– В этом году, когда столица вятского края – город Киров – отмечает свое 650-летие, наш пленэр официально стал международным. За вдохновением на Васнецовские места приедут также художники из Белоруссии и Китая, – рассказала правнучка знаменитых братьев-живописцев – Ольга Васнецова, которая каждый год приезжает на васнецовский пленэр. – Уверена, что гости полюбят живописную природу вятской глубинки и проникнутся духом этих исторических мест.

В дни пленэра художники будут создавать полотна с историческими, живописными местами региона и города Кирова.

10 августа в селе Рябово пройдет праздник «Рябовские перезвоны». В этот день художники будут писать этюды на территории музея-усадьбы художников Васнецовых.

17 августа художники проведут в Кирове общегородской уличный мастер-класс «Рисуй любимый город!» для всех желающих. А 18 августа в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых откроется выставка из произведений, созданных на пленэре. Она и станет завершением большого форума живописцев.

Губернатор Кировской области Александр Соколов подчеркивает, что Васнецовский пленэр – важнейшее событие в культурной жизни не только региона, но и страны.

– Творчество художников Васнецовых в русском искусстве — это запечатленный русский дух, который бережно хранит вятская земля, – говорит Александр Соколов.