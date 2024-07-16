Югорчанин оформил кредиты на 17 миллионов и стал банкротом

Житель Сургута попал под уголовное преследование. Ему вменяют мошенничество, из-за которого банки лишились 17 млн руб.

По версии следствия, житель Сургута, договорившись с подельниками, по поддельным документам похитил взятые в четырех банках с госучастием кредиты. Их общая сумма – 17 млн руб.

На большую часть похищенных денег подозреваемый заключил договоры дарения и займа. Позже он оформил сделки по отчуждению приобретенного имущества и на основании решения Арбитражного суда Тюменской области был признан банкротом. Возбуждено уголовное дело, приводит ТАСС сообщение тюменского регионального управления ФСБ.