Набережную Верх-Исетского пруда Екатеринбурга начнут благоустраивать этим летом

16 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Администрация города Екатеринбурга

Набережную Верх-Исетского пруда Екатеринбурга начнут благоустраивать этим летом

В Екатеринбурге набережную Верх-Исетского начнут благоустраивать уже этим летом, а завершат в следующем году. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет о проекте "Территория ветра" на северном берегу пруда возле станции "Электродепо". Как рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов, формирование проектно-сметной документации завершено, она передана администрации Верх-Исетского района.

Проекты благоустройства набережной Верх-Исетского пруда "Территория ветра"(2024)|Фото: Администрация города Екатеринбурга

"В текущем году мы начнем благоустройство территории. Это интереснейший проект: комплекс для спорта и отдыха займет три гектара. К концу лета 2025 года он будет готов", - отметил Орлов.

Проект предусматривает создание сразу нескольких зон. На берегу появятся пирс, поле для волейбола на четыре сетки, два пространства для воркаута, фудкорт, а также площадки для детей и барбекю. Кроме них на территории разместятся модульные сооружения: административный блок, кайт-станция и санузел.

Проекты благоустройства набережной Верх-Исетского пруда "Территория ветра"(2024)|Фото: Администрация города Екатеринбурга

Проекты благоустройства набережной Верх-Исетского пруда "Территория ветра"(2024)|Фото: Администрация города Екатеринбурга

Также на побережье установят 48 опор освещения, 26 видеокамер и оборудуют 17-метровый понтон. Дополнительно пространство озеленят, растения займут 7,2 тысячи квадратных метров.

Как уточнил Алексей Орлов в своем Telegram-канале, важно, что "Территория ветра" будет функционировать круглый год. Летом на Верх-Исетском пруду смогут кататься серфингисты и загорать отдыхающие, а зимой – заниматься лыжники и конькобежцы.

Проекты благоустройства набережной Верх-Исетского пруда "Территория ветра"(2024)|Фото: Администрация города Екатеринбурга

В январе 2024 года также были подведены итоги голосования по выбору концепции набережной южного берега Верх-Исетского пруда, от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых. Концепция включает создание причалов, зону проката спортинвентаря, тихие места отдыха, детские площадки, каток. Вдоль набережной появится бульвар для прогулок и веломаршрут, смотровые площадки, амфитеатр у воды, зеленый лекторий. Авторы проекта подчеркнули историю места и предложили решения по развитию природного берега в перспективном индустриальном окружении, новом районе ВИЗ-Правобережный.

Напомним, в Екатеринбурге проходят работы и по созданию единой набережной Исети "от ВИЗа до НИЗа". В этом году уже стартовала масштабная реконструкция обоих берегов реки Исети от улицы Куйбышева до улицы Декабристов. На первом этапе работы ведутся по левому (восточному) берегу. Протяженность участка – 660 метров, при этом только площадь дорожно-тропиночной сети составит 4,5 тысячи квадратных метров, а на 13,5 тысячах квадратных метров будут высажены деревья, кустарники, обустроены цветники. Появится здесь и новая система освещения, и амфитеатры, и детские игровые площадки, и зоны для спокойного отдыха. Второй этап – это работы на правом берегу того же участка. Завершить проект полностью планируется в ноябре 2025 года.

Теги: Верх-Исетский пруд, набережная, благоустройство, Орлов, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети