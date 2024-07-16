Набережную Верх-Исетского пруда Екатеринбурга начнут благоустраивать этим летом

В Екатеринбурге набережную Верх-Исетского начнут благоустраивать уже этим летом, а завершат в следующем году. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет о проекте "Территория ветра" на северном берегу пруда возле станции "Электродепо". Как рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов, формирование проектно-сметной документации завершено, она передана администрации Верх-Исетского района.

"В текущем году мы начнем благоустройство территории. Это интереснейший проект: комплекс для спорта и отдыха займет три гектара. К концу лета 2025 года он будет готов", - отметил Орлов.

Проект предусматривает создание сразу нескольких зон. На берегу появятся пирс, поле для волейбола на четыре сетки, два пространства для воркаута, фудкорт, а также площадки для детей и барбекю. Кроме них на территории разместятся модульные сооружения: административный блок, кайт-станция и санузел.

Также на побережье установят 48 опор освещения, 26 видеокамер и оборудуют 17-метровый понтон. Дополнительно пространство озеленят, растения займут 7,2 тысячи квадратных метров.

Как уточнил Алексей Орлов в своем Telegram-канале, важно, что "Территория ветра" будет функционировать круглый год. Летом на Верх-Исетском пруду смогут кататься серфингисты и загорать отдыхающие, а зимой – заниматься лыжники и конькобежцы.

В январе 2024 года также были подведены итоги голосования по выбору концепции набережной южного берега Верх-Исетского пруда, от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых. Концепция включает создание причалов, зону проката спортинвентаря, тихие места отдыха, детские площадки, каток. Вдоль набережной появится бульвар для прогулок и веломаршрут, смотровые площадки, амфитеатр у воды, зеленый лекторий. Авторы проекта подчеркнули историю места и предложили решения по развитию природного берега в перспективном индустриальном окружении, новом районе ВИЗ-Правобережный.

Напомним, в Екатеринбурге проходят работы и по созданию единой набережной Исети "от ВИЗа до НИЗа". В этом году уже стартовала масштабная реконструкция обоих берегов реки Исети от улицы Куйбышева до улицы Декабристов. На первом этапе работы ведутся по левому (восточному) берегу. Протяженность участка – 660 метров, при этом только площадь дорожно-тропиночной сети составит 4,5 тысячи квадратных метров, а на 13,5 тысячах квадратных метров будут высажены деревья, кустарники, обустроены цветники. Появится здесь и новая система освещения, и амфитеатры, и детские игровые площадки, и зоны для спокойного отдыха. Второй этап – это работы на правом берегу того же участка. Завершить проект полностью планируется в ноябре 2025 года.