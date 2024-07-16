В Москве мужчину оштрафовали за татуировку в виде свастики

Зеленоградский районный суд в Москве оштрафовал на тысячу рублей Павла Кухарева – за демонстрацию татуировки в виде свастики.

В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции отметили, что мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 20. 3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

При этом мужчину не стали обязывать удалить татуировку.