"Лаборатория Касперского" свернет работу в США

Компания "Лаборатория Касперского" свернет деятельность в США, ликвидировав все американские подразделения. Также сообщается, что для американских клиентов стала недоступна покупка продуктов на сайте компании, передает Reuters.

Ранее американские власти заявили, что хотят запретить продажу антивирусов от "Лаборатории Касперского", поскольку из-за влияния России на компанию могут возникнуть "риски безопасности". Также в отношении топ-менеджеров компании были введены персональные санкции со стороны властей США.