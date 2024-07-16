Минобороны: ПВО сбила украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой

Российские системы ПВО сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также за сутки сбито: шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, две управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS, 28 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Минобороны России отчиталось о поражении украинских военных аэродромов. 4 июля сообщалось о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где был уничтожен истребитель МиГ-29. 3 июля Минобороны заявило об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где был уничтожен вертолет Ми-24. 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.

Газета Telegraph отмечала, что российские удары по военной инфраструктуре Украины могут привести к полному уничтожению авиации ВСУ.