В Тюменской области перевозчик признан недобросовестным за срыв госконтракта

В Тюменской области организатор пассажирских перевозок ООО "Евротранс" внесен в реестр недобросовестных. Причина – срыв обязательств по государственному контракту на организацию рейсов по маршруту Бердюжье – Ишим.

В мае регулярность рейсов, фактически выполненных перевозчиком, составила 71%. Позже, 1-17 июня, это количество упало до 54%.

Комиссия включила ООО "Евротранс" в реестр недобросовестных поставщиков. Организация на два года потеряла право участвовать в торгах и быть поставщиком по государственным контрактам. Против перевозчика может быть возбуждено административное дело по статье "Неисполнение предусмотренных контрактом на оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства", сообщает тюменское областное управление ФАС.