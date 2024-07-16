В мэрии Екатеринбурга обещают помочь сбитой самокатчиками петербургской туристке

Власти Екатеринбурга держат на контроле ситуацию с туристкой, сбитой самокатчиками в центре города. Подробности неприятного инцидента в своем Telegram-канале рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Читайте также: Бастрыкин велел возбудить дело после наезда самокатчиков на девушку в Екатеринбурге

По его данным, все случилось накануне вечером на углу проспекта Ленина и улицы Московской: двое молодых людей на самокате наехали на пожилую женщину. Выяснилось, что это туристка, которая прибыла из Санкт-Петербурга, чтобы посмотреть Екатеринбург. В результате наезда она получила тяжелую травму и была госпитализирована.

Орлов заявил, что уже связался с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым и попросил взять лечение петербурженки на личный контроль.

"Надеюсь, что требуемая операция пройдет успешно. Также к решению возникших у туристки проблем подключился мой заместитель, курирующий развитие туризма. Ему поручено оказать всемерную помощь пострадавшей", - отметил глава Екатеринбурга.

Поиском самокатчиков занялись правоохранительные органы и сервис кикшеринга. Мэр выразил надежду, что "хамы будут найдены".

"Екатеринбург – гостеприимный город. Мы рады туристам и стараемся, чтобы приезжали новые и возвращались уже бывавшие здесь", - заверил Алексей Орлов.

Напомним, что в первых числах июля в Екатеринбурге искали самокатчика, сбившего 72-летнюю пенсионерку. А в начале лета ГИБДД и кикшеринг уральской столицы объединились для поиска самокатчиков-нарушителей.