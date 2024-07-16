На выставке трофеев в Челябинске провели 10 тыс. мастер-классов по управлению дроном "Упырь"

На выставке трофейной военной техники НАТО в Челябинске проходят мастер-классы по управлению изготовленным на Урале FPV-дроном "Упырь".

Военные инструкторы уже провели свыше 10 тысяч таких мастер-классов для желающих, об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства. Площадка выставки оборудована компьютерным симулятором, который используется при обучении операторов беспилотников. Поуправлять FPV-дроном хотят как дети, так и взрослые.

Выставка военной техники НАТО проходит в Челябинске по 20 июля при поддержке полпреда в УрФО Владимира Якушева. В основной части выставки - подбитая военная техника, произведенная в США, Великобритании, Германии, Турции, на Украине и в других странах: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder, Bradley, вездеход Pinzgauer.

Представили на выставке и народный дрон-камикадзе "Упырь", тактико-технические характеристики которого позволяют успешно противодействовать всем экспонатам. Дрон был разработан в Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и для уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Недавно стало известно, что разработка выходит в серийное производство.